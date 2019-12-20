США ввели санкции против причастных к подавлению акций протестов в Иране

США ввели санкции против причастных к подавлению акций протестов в Иране
20 декабря 2019 - 17:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения для иранских чиновников, причастных к подавлению протестов в Иране. Помимо этого под санкции подпали двое иранских судей.

Антиправительственные акции в Иране начались в ноябре. По данным правозащитников, погибли более 300 человек.

«Мы вводим визовые ограничения для действующих и бывших иранских чиновников и лиц, ответственных за или причастных к преследованию, задержанию или убийству мирных протестующих, или за нарушение прав на свободу выражения мнений и проведения собраний»,— объявил Помпео, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

Также ограничительные меры были введены в отношении двух иранских судей, которые, как утверждает Вашингтон, выносили обвинительные приговоры в отношении иранцев и лиц с двойным гражданством. Один из судей, Аболгассем Салавати, приговорил гражданина США Сюэ Вана к 10 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. В декабре Сюэ Ван был освобожден в рамках обмена заключенными между США и Ираном. Под санкции также подпал судья Мохаммад Могисех, который «приговорил десятки журналистов и пользователей интернета к длительным срокам заключения». В рамках санкций любые активы упомянутых судей в США будут заморожены. Вашингтон добавил, что оба судьи также находятся под санкциями Евросоюза.

Причиной беспорядков, вспыхнувших в Иране 15 ноября, стало двукратное повышение цен на топливо в стране. В крупнейших иранских городах начались акции протеста. США неоднократно высказывались против политики властей Ирана, направленной на подавление протестов. Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Kommersant.ru: США ввели санкции против причастных к подавлению протестов в Иране
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