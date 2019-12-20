США ввели санкции против причастных к подавлению акций протестов в Иране
20 декабря 2019 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения для иранских чиновников, причастных к подавлению протестов в Иране. Помимо этого под санкции подпали двое иранских судей.
Антиправительственные акции в Иране начались в ноябре. По данным правозащитников, погибли более 300 человек.
«Мы вводим визовые ограничения для действующих и бывших иранских чиновников и лиц, ответственных за или причастных к преследованию, задержанию или убийству мирных протестующих, или за нарушение прав на свободу выражения мнений и проведения собраний»,— объявил Помпео, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Также ограничительные меры были введены в отношении двух иранских судей, которые, как утверждает Вашингтон, выносили обвинительные приговоры в отношении иранцев и лиц с двойным гражданством. Один из судей, Аболгассем Салавати, приговорил гражданина США Сюэ Вана к 10 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. В декабре Сюэ Ван был освобожден в рамках обмена заключенными между США и Ираном. Под санкции также подпал судья Мохаммад Могисех, который «приговорил десятки журналистов и пользователей интернета к длительным срокам заключения». В рамках санкций любые активы упомянутых судей в США будут заморожены. Вашингтон добавил, что оба судьи также находятся под санкциями Евросоюза.
Причиной беспорядков, вспыхнувших в Иране 15 ноября, стало двукратное повышение цен на топливо в стране. В крупнейших иранских городах начались акции протеста. США неоднократно высказывались против политики властей Ирана, направленной на подавление протестов. Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.
Самое значимое
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Partner news
Последние новости
Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать Мхитаряна Итальянский клуб ответил, что намерен оставить в команде и Мхитаряна, и Калинича даже после завершения срока их аренды.
Исследователи сообщают об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook Специалисты компании обнаружили в сети базу данных с именами, телефонами и другой информацией, собранной о пользователях Facebook
Homeland - новая торговая марка консервированных продуктов на армянском рынке В числе представленных на рынке под торговой маркой Homeland - традиционные, в том числе, запеченные и маринованные овощи, томатная паста и компоты.
Землетрясение на границе Арцаха и Азербайджана почувствовали в Степанакерте Землетрясение ощущалось в Степанакерте силой в 3-4 балла.