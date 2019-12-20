Азербайджан может попасть под санкции США из-за Ирана

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты не делают никаких исключений из санкций в отношении Ирана для третьих стран и будут применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет», - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например Россия или Азербайджан, пишет ТАСС.

«В некоторых случаях мы напрямую вводим санкции против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции», - пояснил американский дипломат. «Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее», - добавил Хук.

Ранее Помпео объявил о том, что США введут визовые санкции в отношении бывших и действующих иранских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, принимали решения о подавлении протестов в Иране. В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух судей Революционного суда Тегерана - Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати.