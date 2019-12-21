Полиция Армении переходит на усиленный режим службы
21 декабря 2019 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Полиции Армении прошло рабочее совещание под председательством исполняющего обязанности начальника Полиции Армана Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В совещании участвовали члены коллегии полиции, начальники управлений и служб центрального аппарата.
Саркисян распорядился с 21 декабря перейти на усиленный режим службы для обеспечения безопасности граждан в предпраздничные и праздничные дни. Он отметил, что к полицейским, осуществляющим внешнюю службу, также присоединятся сотрудники из других отделов полиции, будет сделано все, чтобы обеспечить праздничность Нового года и Рождества.
Сотрудникам по делам несовершеннолетних было поручено принять превентивные меры для воздержания детей от антисоциального поведения, была разъяснена опасность использования несовершеннолетними различных типов пиротехнических изделий.
Дорожной полиции было дано указание не проявлять терпимости и снисходительности к водителям-нарушителям. Все нарушившие ПДД водители должны быть выявлены и привлечены к административной ответственности.
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