Пашинян участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ
21 декабря 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 декабря принял участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба правителаства РА.
После протокольной церемонии фотографирования главы государств-участников СНГ приняли участие в рабочем обеде от имени президента России Владимира Путина в честь глав государств-участников СНГ.
В ходе неформального саммита главы государств-участников СНГ обсудили вопросы сотрудничества в рамках структуры.
В саммите принял участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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