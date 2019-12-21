Пашинян участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ

Пашинян участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ
21 декабря 2019 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 декабря принял участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба правителаства РА.

После протокольной церемонии фотографирования главы государств-участников СНГ приняли участие в рабочем обеде от имени президента России Владимира Путина в честь глав государств-участников СНГ.

В ходе неформального саммита главы государств-участников СНГ обсудили вопросы сотрудничества в рамках структуры.

В саммите принял участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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