Племянник Сержа Саргсяна перевезен в Армению

PanARMENIAN.Net - Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарек Саркисян был выдан оравоохранительным органам РА и 21 декабря перевезен из Чехии в Армению. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

Таким образом компетентные органы Чешской Республики удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Армении о выдаче Саркисяна.

Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.