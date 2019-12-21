Племянник Сержа Саргсяна перевезен в Армению (видео)
21 декабря 2019 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарек Саркисян был выдан оравоохранительным органам РА и 21 декабря перевезен из Чехии в Армению. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.
Таким образом компетентные органы Чешской Республики удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Армении о выдаче Саркисяна.
Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.
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