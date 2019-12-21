BURO: Что делать в Ереване на Новый год

BURO: Что делать в Ереване на Новый год
21 декабря 2019 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Российское изданиеBURO рассказало, чем можно заняться на новогодние каникулы в Ереване.

Отмечается, что Ереван — маленький город, его площадь — всего 223 км².

«Важно и то, что в советские годы его масштабно перестроили, и от старого Еревана мало что осталось. Если вы не хотите жить в типичной многоэтажке 1970-х годов, то искать жилье надо только в малом центре. Все самые интересные места в Ереване находятся совсем недалеко друг от друга, поэтому в хорошую погоду зимой можно смело ходить пешком. В городе есть одна линия метро и наземный транспорт, но смысла в этом нет, потому что такси очень дешевое. В плохую погоду вызывайте машину и ни о чем не переживайте», - говорится в статье.

Издание рекомендует посетитьДом-музей режиссера и художника Сергея Параджанова,Megerian Carpet Museum, Komitas Museum-Institute, посвященный армянскому композитору Комитасу.

«С барами в Ереване все отлично. Советую сходить в Kong Cafe & Cocktail Room за эстетскими коктейлями, интерьером в лучших оттенках розового и самой фотогеничной едой в городе, в Simona Bar-Home — просто за отличными коктейлями, в HOUL, который его создатели называют винным баром и магазином духов. И обязательно выделите вечер для Mirzoyan Library. Вообще это первая библиотека фотокниг, но здесь можно и потусоваться, и выпить что-нибудь вкусное и красивое», - отмечает автор статьи.

Также рекомендуется сходить на блошиный рынок «Вернисаж», где можно найти буквально все — от армянских сувениров до винтажных украшений, посуды и пластинок.

«Ереван — одно сплошное сердце, сложно назвать одно место. Могу сказать точно, что глаза Еревана — это Каскад. Его начали проектировать еще в 1924 году, третья терраса (всего их пять) до сих пор не завершена, но нет в Ереване более узнаваемого места, чем Каскад.

Делайте фото везде! Ереван вроде бы маленький, но на самом деле масштабный город, идеально вписанный в природную местность. Здесь удивительная атмосфера и невероятно гостеприимные люди.

Но раз уж вы в Армении, побывать нужно не только в Ереване. Возьмите машину и отправляйтесь в городок Гюмри, в монастырский комплекс Гарни-Гехард в ущелье горной реки, в Дилижан, на курорт Джермук попить целебной воды, в Цахкадзор, в монастыри Хор Вирап и Татев (здесь есть природный мост и канатная дорогая), на красивейшее озеро Севан. Посмотрите как можно больше городов, монастырей и уделите время природе — все это вместе делает Армению особенной!» - говорится в материале.

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Buro247.ru․ Что делать на новогодних каникулах в Ереване
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