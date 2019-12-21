ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 180 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов.

Несущие боевое дежурство передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно выполняют поставленные боевые задачи и держат оперативно-тактическую ситуацию под постоянным контролем.