ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 180 раз
21 декабря 2019 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов.
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