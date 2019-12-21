ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении получили современные зенитно-ракетные комплексы российского производства Тор-М2КМ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как добавил премьер, ЗРК произведены в 2019 году.

«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.

Количество приобретенных комплексов премьер не указал, сославшись на военную тайну.

Тор - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система Тор предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».