ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ
21 декабря 2019 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении получили современные зенитно-ракетные комплексы российского производства Тор-М2КМ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как добавил премьер, ЗРК произведены в 2019 году.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
Количество приобретенных комплексов премьер не указал, сославшись на военную тайну.
Тор - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система Тор предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».
Самое значимое
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 180 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов.
BURO: Что делать в Ереване на Новый год Отмечается, что Ереван — маленький город, его площадь — всего 223 км².
Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд
Племянник Сержа Саргсяна перевезен в Армению (видео) Таким образом компетентные органы Чешской Республики удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Армении о выдаче Саркисяна.