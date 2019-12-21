В Арцахе установили бюст мецената Левона Айрапетяна

PanARMENIAN.Net - В Степанакерте состоялась торжественная церемония открытия бюста благотворителя Левона Айрапетяна. На ней присутствовал президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян.

Президент отметил важность увековечивания памяти преданных сынов нации, назвав достойным подражания участие Левона Айрапетяна в деле развития и усиления Арцаха и подчеркнув, что он навсегда останется в памяти арцахцев.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица, родные Левона Айрапетяна, представители общественности.