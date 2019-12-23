СМИ: В Сирии ликвидирован главарь террористической группировки

Мать Мхитаряна: Это было отвратительное шоу, а не выборы президента ФФА Что касается развития армянского футбола, то Марина Ташчян отметила, что в такой ситуации футбол развиваться не может. Что касается развития армянского футбола, то Марина Ташчян отметила, что в такой ситуации футбол развиваться не может.

Избран президент Федерации футбола Армении (видео) За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек. За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.

Разведчица Гоар Вартанян посмертно награждена Орденом почета РА Отмечаестяч, что Вартанян награждается Орденом почета за многолетнюю безупречную деятельность в службах безопасности, исключительные заслуги и преданность родине. Отмечаестяч, что Вартанян награждается Орденом почета за многолетнюю безупречную деятельность в службах безопасности, исключительные заслуги и преданность родине.