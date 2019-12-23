СМИ: В Сирии ликвидирован главарь террористической группировки

СМИ: В Сирии ликвидирован главарь террористической группировки
23 декабря 2019 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Главарь террористической сирийской группировки «Хурас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой», ликвидирован при помощи БПЛА на севере Сирии, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, имя уничтоженного террориста - Абу Хадиджа аль-Урдуни, пишет РИА Новости.

Операцию провели силы международной коалиции в районе Идлиба. Террорист был уничтожен ударом с воздуха по автомашине.

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Ria.ru: СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки
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