СМИ: В Сирии ликвидирован главарь террористической группировки
23 декабря 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Главарь террористической сирийской группировки «Хурас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой», ликвидирован при помощи БПЛА на севере Сирии, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
По имеющейся информации, имя уничтоженного террориста - Абу Хадиджа аль-Урдуни, пишет РИА Новости.
Операцию провели силы международной коалиции в районе Идлиба. Террорист был уничтожен ударом с воздуха по автомашине.
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