Минобороны РА: В 2019-м пополнился арсенал ВС, улучшилось питание солдат

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян подвел итоги 2019 года, отметив, что год был успешным во всех отношениях.

По его словам, в 2019 году ВС РА приобрели новое вооружение, а качество питания военнослужащих улучшилось.

«Мы реализовали реформы в сфере организации питания. Военнослужащие обеспечены едой высокого качества, питательной и разнообразной. Наши военнослужащие достойны этого», - отметил министр.

Тоноян заявил, что уходящий год ознаменовался приобретением нового вооружения.

«Вооруженные силы Армении и армянская армия получили новейшую военную технику, новые виды вооружений. Наши ВС день ото дня будут становиться все сильнее, наша сила станет для противника еще более смертоносной», - добавил министр.