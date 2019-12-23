Минобороны РА: В 2019-м пополнился арсенал ВС, улучшилось питание солдат
23 декабря 2019 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян подвел итоги 2019 года, отметив, что год был успешным во всех отношениях.
По его словам, в 2019 году ВС РА приобрели новое вооружение, а качество питания военнослужащих улучшилось.
«Мы реализовали реформы в сфере организации питания. Военнослужащие обеспечены едой высокого качества, питательной и разнообразной. Наши военнослужащие достойны этого», - отметил министр.
Тоноян заявил, что уходящий год ознаменовался приобретением нового вооружения.
«Вооруженные силы Армении и армянская армия получили новейшую военную технику, новые виды вооружений. Наши ВС день ото дня будут становиться все сильнее, наша сила станет для противника еще более смертоносной», - добавил министр.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
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