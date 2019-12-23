Ученые предсказали снижение интеллекта человечества
23 декабря 2019 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) доказали, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере может катастрофично повлиять на интеллектуальные способности людей.
Исследователи рассмотрели, как увеличение уровня диоксида углерода влияет на обучаемость детей. Предыдущие эксперименты показали, что высокая концентрация газа действительно воздействует на умственные способности, однако проблему легко решить, проветрив помещение. В то же время был неизвестен эффект, оказываемый свежим воздухом с большим количеством углекислого газа, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
Специалисты рассмотрели два сценария. В первом человечество уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу парникового газа, во втором выбросы остаются на прежнем уровне. Оказалось, что когнитивные способности учащихся снижаются в любом случае. Согласно предсказаниям ученых, в лучшем варианте падение интеллекта к 2100 году составит 25 процентов, а в худшем — 50 процентов.
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