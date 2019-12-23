Макрон отказывается от президентской пенсии

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи планы по реформе пенсионной системы вызвали серьезные протесты в стране, откажется от специальной президентской пенсии, когда уйдет с поста президента. Об этом заявили в Елисейском дворце, пишет Deutsche Welle.

В соответствии с законом, принятым в 1955 году, президенты Франции после ухода с должности имеют право получать пенсию в размере около 6 200 евро в месяц до вычета налогов.

Макрон откажется от прав на президентскую пенсию и изменит существующую схему для высших лиц страны, чтобы привести ее в соответствие с новой французской пенсионной системой. 42-летний Макрон, даже в случае переизбрания на второй срок, после ухода с поста главы государства не скоро достигнет пенсионного возраста, однако он откажется от привилегий, «чтобы быть последовательным» в своих действиях, заявили в администрации.

Кроме того, французский лидер, находясь с визитом в Кот-д'Ивуаре, призвал работников национальной железнодорожной компании на время рождественских каникул приостановить забастовку, которая парализовала движение в большей части Франции. Макрон заявил, что многие жители страны хотят на Рождество увидеть друг друга, и это следует учитывать.