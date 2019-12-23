Страны СНГ против закона о предустановке российских программ на смартфоны

Страны СНГ против закона о предустановке российских программ на смартфоны
23 декабря 2019 - 14:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители сразу нескольких стран СНГ, в частности Белоруссии, Киргизии и Казахстана, выступили против закона, подразумевающего предустановку российских программ на телефоны, компьютеры и прочие устройства.

По словам вышеупомянутых представителей стран, данный закон абсолютно не согласован с договором о союзе и способен изолировать российский рынок в обороте технически сложных товаров из других стран Евразийского экономического союза, пишет Ferra.ru.

Кроме того, он также может ограничить работу внутреннего рынка союза. Также страны сообщили о необходимости разработать технические требования к предустанавливаемым программам, а также сформировать их в общий список.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу ЕЭК, рассказали, что на данный момент комиссия анализирует каждую точку зрения участников союза, для вынесения окончательного решения, противодействует ли данный закон торговле.

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Ferra.ru: Страны СНГ выступили против закона о предустановке российских программ на телефоны
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