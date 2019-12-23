В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста

PanARMENIAN.Net - Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи. Еще три фигуранта дела приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы.

Всего по факту преступления были задержаны 11 человек. Имена фигурантов не называются, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Саудит Хашкоджи жил в США и в своих публикациях часто критиковал саудовские власти. В начале октября 2018 года он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала саудовские власти заявили, что он пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября саудовская прокуратура признала, что он был убит в здании диппредставительства. Власти США ввели санкции против нескольких подданных Саудовской Аравии, которые, по их мнению, причастны к убийству.

В сентябре этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые прокомментировал убийство журналиста. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, поскольку «был на службе» в то время, когда это произошло. В то же время он подчеркнул, что не был осведомлен о происходящем с Хашкоджи. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, у которых свои задачи, – невозможно знать, что делает каждый из них, пояснил он.