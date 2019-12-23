Взрывающийся смартфон от Samsung возглавил рейтинг главных разочарований десятилетия
23 декабря 2019 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание The Verge составило рейтинг главных разочарований десятилетия. Величайшим провалом среди гаджетов, по мнению издания, стал смартфон Samsung Galaxy Note 7.
Журналисты заметили, что флагман 2016 года называли одним из лучших смартфонов на рынке до появления новостей о случаях возгорания. Менее чем через месяц после релиза стало известно минимум о 35 инцидентах со взрывающимся девайсом. В итоге Samsung пришлось публично признать фатальный дефект аккумулятора и отозвать всю партию Galaxy Note 7, пишет Lenta.ru.
Кроме аппарата корейской компании в десятку попали платформа Windows Phone, провалившиеся в продаже очки Google Glass, телефон Amazon Fire, телевизоры с 3D-экраном, ПО для быстрого обмена сообщениями Google Hangouts и проблемная клавиатура актуальных MacBook. На первое место антитопа за политику в сфере интернета поместили председателя Федеральной Комиссии Связи США Аджита Пая, который лично лоббировал отмену принципа сетевого нейтралитета.
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