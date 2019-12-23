СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57

PanARMENIAN.Net - Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двоих топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября, подтверждает человек, близкий к администрации президента.

Сам Алиев в тот день выступал на форуме «Валдай», где, не вдаваясь в подробности, заявлял о продолжении работы по развитию ВТС. А 3 декабря министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в ответ на вопрос корреспондента «Коммерсанта» анонсировал «возможную новую сделку по вооружениям с Россией»: «Есть определенные интересные задумки». Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев изданию воздержался.

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений примерно на $5 млрд, из которых, как заявил 3 октября в Сочи Ильхам Алиев, было получено продукции примерно на $3 млрд. Так, были заключены контракты на закупку двух дивизионов зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-2, до 100 танков Т-90С и 118 единиц боевых машин пехоты БМП-3, 18 самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 18 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Смерч» и иной военной техники. При этом в части авиации поставки ограничивались исключительно вертолетами Ми-17 и Ми-35, хотя ВВС Азербайджана нуждались и в обновлении парка своей боевой авиации (ее основу составляют советские истребители МиГ-29, поставленные с Украины в середине 2000-х гг.). Азербайджан давно проявляет интерес к китайско-пакистанскому истребителю JF-17 (разработанному при содействии России) и приобрел в Пакистане учебно-тренировочные легкие самолеты MFI-395 Super Mushshak.

Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит человек в системе ВТС. Помимо Азербайджана к Су-57 интерес проявляет Турция, но эти поставки, как сообщал в ноябре 2019 года директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев, можно будет начать только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии (всего Минобороны России законтрактовало до 2027 года 76 машин данного типа).

Переговоры по сделке могут длиться достаточно долго и сопровождаться рядом условий со стороны Азербайджана, говорит главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: прежде всего это касается механизма финансирования сделки (выдача кредита). Эксперт полагает, что ВВС страны готовы приобрести относительно небольшое количество машин – не более эскадрильи. Сама же потенциальная закупка, с одной стороны, носит демонстративный характер: поскольку Армения в ближайшее время получит истребители Су-30СМ, то Азербайджан считает нужным приобрести более продвинутый самолет. С другой стороны, ВВС Азербайджана нуждаются в качественном и достаточно массовом обновлении, поэтому выбор может быть сделан не только в пользу Су-57, но и, например, в пользу закупки китайско-пакистанских истребителей, цена которых гораздо ниже, резюмирует эксперт.