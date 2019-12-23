Российские авиакомпании предупредили о риске срыва перелетов на Новый год
23 декабря 2019 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила о риске срыва перелетов в новогодние праздники. Соответствующее письмо ассоциация направила заместителю министра транспорта Александру Юрчику.
В письме указано, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Из-за этого авиакомпании не смогут использовать от 27 до 30 самолетов, которые должны были выполнять рейсы в период новогодних праздников, указали в ассоциации.
АЭВТ отметила, что авиакомпании предоставили все нужные для этого документы. Ассоциация назвала сложившуюся ситуацию критической и попросила Юрчика принять меры, чтобы избежать массового срыва перелетов.
В АЭВТ входят авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Сибирь», «Ямал», Nordwind Airlines и другие крупные российские авиаперевозчики.
Самое значимое
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Partner news
Последние новости
Мать Мхитаряна: Это было отвратительное шоу, а не выборы президента ФФА Что касается развития армянского футбола, то Марина Ташчян отметила, что в такой ситуации футбол развиваться не может.
Избран президент Федерации футбола Армении (видео) За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Разведчица Гоар Вартанян посмертно награждена Орденом почета РА Отмечаестяч, что Вартанян награждается Орденом почета за многолетнюю безупречную деятельность в службах безопасности, исключительные заслуги и преданность родине.
Взрывающийся смартфон от Samsung возглавил рейтинг главных разочарований десятилетия Журналисты заметили, что флагман 2016 года называли одним из лучших смартфонов на рынке до появления новостей о случаях возгорания