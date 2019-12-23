Российские авиакомпании предупредили о риске срыва перелетов на Новый год

PanARMENIAN.Net - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила о риске срыва перелетов в новогодние праздники. Соответствующее письмо ассоциация направила заместителю министра транспорта Александру Юрчику.

В письме указано, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Из-за этого авиакомпании не смогут использовать от 27 до 30 самолетов, которые должны были выполнять рейсы в период новогодних праздников, указали в ассоциации.

АЭВТ отметила, что авиакомпании предоставили все нужные для этого документы. Ассоциация назвала сложившуюся ситуацию критической и попросила Юрчика принять меры, чтобы избежать массового срыва перелетов.

В АЭВТ входят авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Сибирь», «Ямал», Nordwind Airlines и другие крупные российские авиаперевозчики.