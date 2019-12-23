Мать Мхитаряна: Это было отвратительное шоу, а не выборы президента ФФА

PanARMENIAN.Net - Это было отвратительное шоу, а не выборы, заявила в беседе с журналистами после выборов президента Федерации футбола Армении бывший член Исполкома ФФА, мать Генриха Мхитаряна Марина Ташчян.

«Обо всем договорились заранее, здесь нечего было делать, мы все знали об этом. Во время выборов я поняла, что к чему. Я уже 40 лет в футболе, но такого позорного явления не видела в футболе», - сказала журналистам Марина Ташчян, пишет Aysor.am.

Что касается развития армянского футбола, то Марина Ташчян отметила, что в такой ситуации футбол развиваться не может.

Ранее президентом Федерации футбола Армении был избран вице-президент ФФА Армен Меликбекян. За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.