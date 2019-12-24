Главная елка Еревана - в топ-3 самых высоких новогодних елок СНГ
24 декабря 2019 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Главная елка Армении вошла в топ-3 самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ на Новый год 2020. Об этом сообщает агентство ТурСтат.
Высота главной елки Еревана - 37 метров (с верхушкой), она стоит на площади Республики, 21 декабря были зажжены огни главной елки.
В первую десятку самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ вошли елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Астана (25 м) и Кишинев (20 м).
Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF.
Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры
Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений.