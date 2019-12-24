Главная елка Еревана - в топ-3 самых высоких новогодних елок СНГ

Главная елка Еревана - в топ-3 самых высоких новогодних елок СНГ
24 декабря 2019 - 10:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Главная елка Армении вошла в топ-3 самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ на Новый год 2020. Об этом сообщает агентство ТурСтат.

Высота главной елки Еревана - 37 метров (с верхушкой), она стоит на площади Республики, 21 декабря были зажжены огни главной елки.

В первую десятку самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ вошли елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Астана (25 м) и Кишинев (20 м).

Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

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