Племянник Сержа Саргсяна арестован

Племянник Сержа Саргсяна арестован
24 декабря 2019 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры РА Аревик Хачатрян, передает Aysor.am.

Ходатайство было подано в суд 23 декабря.

Нарек Саркисян был выдан правоохранительным органам РА и 21 декабря перевезен из Чехии в Армению.

Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.

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