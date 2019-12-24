Племянник Сержа Саргсяна арестован
24 декабря 2019 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры РА Аревик Хачатрян, передает Aysor.am.
Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Нарек Саркисян был выдан правоохранительным органам РА и 21 декабря перевезен из Чехии в Армению.
Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.
Самое значимое
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF.
Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры
Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений.