Лидиан начнет процесс реструктуризации в рамках CCAA
24 декабря 2019 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 декабря золотодобывающая компания Lydian International объявила, что компания и ее прямые и косвенные дочерние компании - Lydian Canada Ventures Corporation и Lydian UK Corporation Limited - получили защиту поАкту о погашении задолженности перед кредиторами компании (CCAA - Companies’ Creditors Arrangement Act) в соответствии с приказом (Первоначальный приказ) Верховного суда Онтарио. Было также предоставлено разрешение в пользу ЗАО «Лидиан Армения», Lydian International Holdings Limited, Lydian Resources Armenia Limited и Lydian U.S. Corporation.
Акт о погашении задолженности перед кредиторами компанииявляется законодательным актом парламента Канады, который позволяет несостоятельным корпорациям, задолжавшим своим кредиторам свыше 5 млн долларов, реструктурировать свою деловую и финансовую деятельность.
Суд предоставил защиту по CCAA на 10-дневный период, который истекает 2 января 2020 года. Находясь под защитой CCAA, кредиторы и другие лица не могут применять какие-либо права в отношении Компании, Lydian Canada, Lydian UK и ряда их прямых дочерних компаний, в том числе «Лидиан Армении».
С июня 2018 года в Армении активисты препятствуют доступу компании к Амулсарскому золоторудному местонахождению. Несмотря на многочисленные публичные заявления о том, что не существует правовых оснований для предотвращения развития компанией проекта Амулсар, правительству Армении не удалось снять блокаду рудника. В результате кредиторы «Лидиан Армения» оказались не готовы ждать больше, срок действия соглашения истек 20 декабря 2019 года.
Находясь под защитой CCAA, компания намерена продолжить обсуждения со своими кредиторами и другими лицами, включая правительство Армении, с целью достижения максимальных результатов для всех заинтересованных сторон, включая сотни сотрудников, подрядчиков и поставщиков, пострадавших от продолжающейся блокады рудника. Компания также намеревается достичь «прекращения незаконных действий», которые привели к неспособности «Лидиан Армения» получить доступ к проекту Амулсар; рассматривает варианты финансирования и/или продажи проекта Амулсар.
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам. Так, в ходе строительных работ на территории месторождения компания несколько раз повреждала трубы для питьевой воды близлежащих населенных пунктов (Джермук, Гндеваз), была загрязнена питьевая вода, повреждены ирригационные резервуары, из-за пыли, которая распространяется с рудника, загрязнились и пришли в непригодность луга и посевы близ Амулсара.
В ходе выступления в парламенте 24 октября 2018 года тогда еще и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил: «Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Севана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо».
Похожее заявление премьер Пашинян сделал 19 августа 2019 года после акций протеста против эксплуатации рудника перед зданием Национального собрания. Кстати, в ходе акции полиция применила силу и подвергла приводу нескольких граждан.
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«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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