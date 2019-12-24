МИД Армении и РФ провели политические консультации
24 декабря 2019 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 декабря между министерствами иностранных дел Армении и России в МИД Армении были проведены политические консультации по теме общеевропейской политики и евробезопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Делегацию МИД Армении возглавлял начальник управления Европы Тигран Самвелян. Со стороны России консультации вел директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
В ходе консультаций был обсужден ряд представляющих взаимный интерес тем, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и евробезопасности.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность периодического проведения подобных встреч и обсуждений.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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