МИД Армении и РФ провели политические консультации

PanARMENIAN.Net - 23 декабря между министерствами иностранных дел Армении и России в МИД Армении были проведены политические консультации по теме общеевропейской политики и евробезопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Делегацию МИД Армении возглавлял начальник управления Европы Тигран Самвелян. Со стороны России консультации вел директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

В ходе консультаций был обсужден ряд представляющих взаимный интерес тем, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и евробезопасности.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность периодического проведения подобных встреч и обсуждений.