Температура в Москве установила абсолютный рекорд за 140 лет
24 декабря 2019 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Температура воздуха на базовой метеостанции в Москве к 20:00 23 декабря поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
«Воздух в Москве к вечеру 23 декабря прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году», - сообщили в метеобюро, пишет «Интерфакс».
Собеседник агентства напомнил, что это третий температурный рекорд с начала зимы. Так, 18 декабря температура поднялась до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, 19 декабря - до плюс 6,5 градусов.
В целом, по данным синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градусов, а с начала года - на 2,7 градусов.
Согласно прогнозу, 24 декабря днем температура будет держаться в районе плюс 4-6 градусов. Таким образом, не исключено, что будет побит прежний рекорд 24 декабря, установленный также в 2015 году - 5,6 градусов тепла.
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