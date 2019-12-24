Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России
24 декабря 2019 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения продолжает оставаться важнейшим и надежным партнером России. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции.
Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений. По словам посла, в течение года были осуществлены важные визиты, Армению посетили президент и премьер России, министры, пишет Aysor.am.
«Это свидетельствует о том, что нам есть что обсудить, наши отношения по ряду направлений развиваются. Нас объединяют важные интересы. С двух сторон есть политическая воля по сохранению и повышению наших партнерских союзнических отношений на новый уровень», - отметил Копыркин.
Он также заявил, что Россия высоко оценивает председательство Армении в ЕАЭС.
«Мы высоко ценим взаимоотношения, которые существуют между нашими странами. Армения продолжает оставаться важнейшим и надежным партнером России, на которого всегда можно положиться в трудные минуты», - сказал посол РФ.
Самое значимое
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Partner news
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF.
Температура в Москве установила абсолютный рекорд за 140 лет В целом, по данным синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градусов, а с начала года - на 2,7 градусов.
Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и других евроструктур