Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России

PanARMENIAN.Net - Армения продолжает оставаться важнейшим и надежным партнером России. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции.

Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений. По словам посла, в течение года были осуществлены важные визиты, Армению посетили президент и премьер России, министры, пишет Aysor.am.

«Это свидетельствует о том, что нам есть что обсудить, наши отношения по ряду направлений развиваются. Нас объединяют важные интересы. С двух сторон есть политическая воля по сохранению и повышению наших партнерских союзнических отношений на новый уровень», - отметил Копыркин.

Он также заявил, что Россия высоко оценивает председательство Армении в ЕАЭС.

«Мы высоко ценим взаимоотношения, которые существуют между нашими странами. Армения продолжает оставаться важнейшим и надежным партнером России, на которого всегда можно положиться в трудные минуты», - сказал посол РФ.