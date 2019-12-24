Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА

PanARMENIAN.Net - Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в ближайшие годы планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА.

«Предприняты шаги для того, чтобы эффективность боевой подготовки 102-й российской военной базы повышалась», – сказал Копыркин, пишет Aysor.am.

Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры.

«Соответствующие работы будут осуществлены и с привлечением армянских подрядчиков: это новые рабочие места», – сказал Копыркин.

«В 2019 году успешно развивалось военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана. То, что было сделано, показывает важную роль этого сотрудничества в укреплении безопасности и повышении обороноспособности Армении», – добавил Копыркин.