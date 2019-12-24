Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет

Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет
24 декабря 2019 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет. Это может произойти «в среднесрочной перспективе», после того как в карликовом государстве будет 5 видов спорта, признанных профильными международными федерациями. Об этом сообщил представитель Папского совета по культуре.

Он особо выделил «отличные отношения» с Международным олимпийским комитетом (МОК) и счел «реалистичной» возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, пишет Deutsche Welle со ссылкой на онлайн-издание Inside The Games.

Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

По словам представителя Ватикана, «профессиональный спорт стал огромным рынком», и это «необходимо принимать во внимание». «Спорт может помочь религиозным сообществам бороться с патологиями религии», а религия способна привнести в мир спорта «этические и моральные витамины», отметил он.

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Deutsche Welle: Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет
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