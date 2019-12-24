Ватикан хочет сформировать собственный Олимпийский комитет
24 декабря 2019 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет. Это может произойти «в среднесрочной перспективе», после того как в карликовом государстве будет 5 видов спорта, признанных профильными международными федерациями. Об этом сообщил представитель Папского совета по культуре.
Он особо выделил «отличные отношения» с Международным олимпийским комитетом (МОК) и счел «реалистичной» возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, пишет Deutsche Welle со ссылкой на онлайн-издание Inside The Games.
Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
По словам представителя Ватикана, «профессиональный спорт стал огромным рынком», и это «необходимо принимать во внимание». «Спорт может помочь религиозным сообществам бороться с патологиями религии», а религия способна привнести в мир спорта «этические и моральные витамины», отметил он.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры
Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений.
МИД Армении и РФ провели политические консультации В ходе консультаций был обсужден ряд представляющих взаимный интерес тем, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и евробезопасности.