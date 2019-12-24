Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google
24 декабря 2019 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Huawei официально объявила о том, что в ближайшее время намерена создать равноценную замену различным сервисам Google, таким как YouTube, Gmail и прочим.
А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы, пишет Ferra.ru.
Так, генеральный директор индийских филиалов Huawei и Honor Чарльз Пенг рассказал, что на данный момент Honor занята переговорами с разработчиками 150 популярных приложений, созданием которых занимались индийские специалисты. В планах компании привлечь их к собственной платформе и вместе разработать так называемых «убийц» сервисов Google.
«Большинство ключевых приложений, вроде навигатора, мессенджера, платежной системы будут готовы уже к концу декабря», — заявил Пенг.
По оценке издания Economic Times, около миллиона зарегистрированных специалистов занимаются разработкой приложений для экосистемы Huawei на данный момент.
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