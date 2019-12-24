Лукашенко: Вопрос об объединении Белоруссии и России должны решать люди
24 декабря 2019 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если когда-то возникнет вопрос об объединении Белоруссии и России, то решать его должны народы этих стран. По словам господина Лукашенко, он будет «исходить железно из этого».
«Выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — ну и хорошо, если это примут наши народы»,— сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Александр Лукашенко при этом отметил, что не согласится на «искусственную дележку власти». «Народы должны определяться. Придет когда-то время, вы хотите общего президента? Выборы. Я этого не боюсь»,— заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии при этом отметил, что в вопросе интеграции с Россией должно быть равноправие. Любой неравноправный союз, если посмотреть на историю, был уничтожен, отметил господин Лукашенко. «Вы хотите объединяться, но на каких условиях? Нам намекают, даже прямо говорят: мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас. А я говорю: нет, давайте, что у вас лучше, сделаем общим достоянием, а что у нас лучше, сделаем в России»,— сказал Александр Лукашенко.
Ранее президенты России и Белоруссии допускали возможность подписания соглашения об экономической интеграции двух стран 8 декабря — в день 20-летнего юбилея создания Союзного государства. На встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план всех разработанных «дорожных карт». Кроме того, во время встречи в Сочи в центре Минска прошла массовая акция против интеграции с Россией.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры
Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений.
МИД Армении и РФ провели политические консультации В ходе консультаций был обсужден ряд представляющих взаимный интерес тем, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и евробезопасности.