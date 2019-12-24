Лукашенко: Вопрос об объединении Белоруссии и России должны решать люди

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если когда-то возникнет вопрос об объединении Белоруссии и России, то решать его должны народы этих стран. По словам господина Лукашенко, он будет «исходить железно из этого».

«Выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — ну и хорошо, если это примут наши народы»,— сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Александр Лукашенко при этом отметил, что не согласится на «искусственную дележку власти». «Народы должны определяться. Придет когда-то время, вы хотите общего президента? Выборы. Я этого не боюсь»,— заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии при этом отметил, что в вопросе интеграции с Россией должно быть равноправие. Любой неравноправный союз, если посмотреть на историю, был уничтожен, отметил господин Лукашенко. «Вы хотите объединяться, но на каких условиях? Нам намекают, даже прямо говорят: мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас. А я говорю: нет, давайте, что у вас лучше, сделаем общим достоянием, а что у нас лучше, сделаем в России»,— сказал Александр Лукашенко.

Ранее президенты России и Белоруссии допускали возможность подписания соглашения об экономической интеграции двух стран 8 декабря — в день 20-летнего юбилея создания Союзного государства. На встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план всех разработанных «дорожных карт». Кроме того, во время встречи в Сочи в центре Минска прошла массовая акция против интеграции с Россией.