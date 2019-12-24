Forbes назвал 10 самых успешных миллиардеров десятилетия
24 декабря 2019 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes составил рейтинг десяти самых успешных миллиардеров десятилетия.
Первое место в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние с 2010 по 2019 год увеличилось на $97,4 млрд.
За ним следует владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$80,2 млрд), третье место занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (+$68 млрд).
Далее в списке идут основатель Microsoft Билл Гейтс (+$54,6 млрд), создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$49,9 млрд), один из основателей Google Ларри Пейдж (+$43,5 млрд), один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффетт (+$41,8 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$41,8 млрд), один из основателей Google Сергей Брин (+$41,3 млрд), основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма (+$40,8 млрд).
Ранее Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году. Список также возглавил Безос. Его потери за год оценили в $13,1 млрд.
Самое значимое
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Partner news
Последние новости
Huawei вскоре сделает собственные аналоги основных сервисов Google А помогут ей в этом индийские разработчики, вербовкой которых компания активно занимается последние месяцы
Копыркин: Планируется повысить эффективность 102-й российской военной базы в РА Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы, в том числе социальной инфраструктуры
Посол РФ: Армения остается важнейшим и надежным партнером России Он отметил, что 2019 года был ознаменован интенсивным развитием армяно-российских отношений.
МИД Армении и РФ провели политические консультации В ходе консультаций был обсужден ряд представляющих взаимный интерес тем, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и евробезопасности.