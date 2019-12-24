Forbes назвал 10 самых успешных миллиардеров десятилетия

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes составил рейтинг десяти самых успешных миллиардеров десятилетия.

Первое место в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние с 2010 по 2019 год увеличилось на $97,4 млрд.

За ним следует владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$80,2 млрд), третье место занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (+$68 млрд).

Далее в списке идут основатель Microsoft Билл Гейтс (+$54,6 млрд), создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$49,9 млрд), один из основателей Google Ларри Пейдж (+$43,5 млрд), один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффетт (+$41,8 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$41,8 млрд), один из основателей Google Сергей Брин (+$41,3 млрд), основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма (+$40,8 млрд).

Ранее Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году. Список также возглавил Безос. Его потери за год оценили в $13,1 млрд.