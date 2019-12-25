Ставки акцизов на сигареты в странах ЕАЭС гармонизируют с 2024 года
25 декабря 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Государствами - членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
«Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС», - отмечается в сообщении, пишет ТАСС.
Предполагается, что с 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки €35 за 1000 сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.
«Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов», - отметил Тимур Жаксылыков, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК.
Государства союза также наделили совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Помимо этого вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.
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