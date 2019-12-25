Грузия рассматривает вариант переговоров с РФ по примеру нормандского формата

Грузия рассматривает вариант переговоров с РФ по примеру нормандского формата
25 декабря 2019 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Тбилиси мог бы вести диалог с Москвой по примеру «нормандского формата». Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения (переговоров по примеру) «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах (с Россией), так как у нас одних нет силы вести переговоры. Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка», - указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией, пишет ТАСС.

Глава грузинского государства уверена, что следует использовать все пути, чтобы «сломить» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. «Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок», - подчеркнула она.

Вместе с тем Зурабишвили считает, что формат Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, а также регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным следует сохранить.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и Григория Карасина.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине («нормандская четверка») существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года в Париже.

Ссылки по теме:
Tass.ru: Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"
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