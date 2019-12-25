Зеленский назначил нового посла Украины в Армении

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Кулебу с должности посла Украины в Казахстане и назначил его послом в Армении. Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, соответствующие указы президент подписал 24 декабря.

Иван Кулеба был назначен послом Казахстана 17 мая 2018 года.

Кулеба (1953 года рождения) уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.