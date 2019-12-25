Папа Римский: Бог любит всех, даже худших из людей

PanARMENIAN.Net - В ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск сказал, что бог любит всех, даже худших из людей.

«Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить» - сказал понтифик, пишет BBC.

Многие полагают, что так завуалировано Папа обратился к священникам, которые оказались замешаны в секс-скандалах и обвинены в педофилии.

На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих. Также присутствовали дети, специально приглашенные из Венесуэлы, Ирака и Уганды. В само Рождество, 25 декабря, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi («городу и миру»).

Ранее он отменил правило «папской тайны» в отношении священников, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми. Раньше подобные дела рассматривались Католической церковью в режиме строжайшей секретности, чтобы, как объясняли священники, защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемого.

Однако впоследствии правило «папской тайны» стало распространяться на уголовные расследования и судебные процессы. Священники постоянно ссылались на него, чтобы не сотрудничать с полицией и судебными органами. Отныне это правило не будет действовать для тех, кто сообщает о преступлении или заявляет, что стал жертвой.

Папа также внес коррективы в определение Ватиканом детской порнографии, повысив максимальный возраст с 14 до 18 лет.