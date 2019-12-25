Папа Римский: Бог любит всех, даже худших из людей
25 декабря 2019 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск сказал, что бог любит всех, даже худших из людей.
«Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить» - сказал понтифик, пишет BBC.
Многие полагают, что так завуалировано Папа обратился к священникам, которые оказались замешаны в секс-скандалах и обвинены в педофилии.
На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих. Также присутствовали дети, специально приглашенные из Венесуэлы, Ирака и Уганды. В само Рождество, 25 декабря, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi («городу и миру»).
Ранее он отменил правило «папской тайны» в отношении священников, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми. Раньше подобные дела рассматривались Католической церковью в режиме строжайшей секретности, чтобы, как объясняли священники, защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемого.
Однако впоследствии правило «папской тайны» стало распространяться на уголовные расследования и судебные процессы. Священники постоянно ссылались на него, чтобы не сотрудничать с полицией и судебными органами. Отныне это правило не будет действовать для тех, кто сообщает о преступлении или заявляет, что стал жертвой.
Папа также внес коррективы в определение Ватиканом детской порнографии, повысив максимальный возраст с 14 до 18 лет.
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