Электричество в Армении в 2020 году не подорожает

PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Армении тарифы на электроэнергию не повысятся. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.

По его словам, с января 2020 года Армения начнет погашать кредит на капитальный ремонт Атомной электростанции. Но, как отметил Баграмян, несмотря на это, электричество для населения не подорожает, пишет Aysor.am.

«Мы провели переговоры с оператором электроэнергетической системы и организовали работу АЭС так, что тариф повышать не придется», - заявил глава КРОУ.

Тарифы для населения РА составляют 44,98 драма днем и 34,98 ночью.