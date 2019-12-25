Электричество в Армении в 2020 году не подорожает

Электричество в Армении в 2020 году не подорожает
25 декабря 2019 - 14:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Армении тарифы на электроэнергию не повысятся. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.

По его словам, с января 2020 года Армения начнет погашать кредит на капитальный ремонт Атомной электростанции. Но, как отметил Баграмян, несмотря на это, электричество для населения не подорожает, пишет Aysor.am.

«Мы провели переговоры с оператором электроэнергетической системы и организовали работу АЭС так, что тариф повышать не придется», - заявил глава КРОУ.

Тарифы для населения РА составляют 44,98 драма днем и 34,98 ночью.

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