Электричество в Армении в 2020 году не подорожает
25 декабря 2019 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Армении тарифы на электроэнергию не повысятся. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.
По его словам, с января 2020 года Армения начнет погашать кредит на капитальный ремонт Атомной электростанции. Но, как отметил Баграмян, несмотря на это, электричество для населения не подорожает, пишет Aysor.am.
«Мы провели переговоры с оператором электроэнергетической системы и организовали работу АЭС так, что тариф повышать не придется», - заявил глава КРОУ.
Тарифы для населения РА составляют 44,98 драма днем и 34,98 ночью.
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Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
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