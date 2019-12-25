iPhone XR возглавил рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

PanARMENIAN.Net - Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.

Так, лидирующее место в списке наиболее популярных смартфонов занял iPhone XR, который на протяжении нескольких кварталов подряд остается наиболее покупаемым мобильным устройством в мире, пишет Ferra.ru.

Смартфону iPhone XR удалось захватить порядка 3% от доли всего рынка, тогда как 2,6% досталось телефону от южнокорейского гиганта, а именно Samsung Galaxy A10, который занял второе место в рейтинге. Третье место досталось Galaxy A50, которому принадлежит 1,9% общего рынка.

В топ-10 вошли также Oppo A9 (1,6%), iPhone 11 (1,6%), Oppo A5s (1,5%), Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%).