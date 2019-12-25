В 2020 году стоимость входящих звонков из Армении в Арцах снизится на 40%
25 декабря 2019 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2020 года тарифы на роуминг для мобильной связи между Арцахом и Арменией будут снижаться. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.
По его словам, снижение будет происходить периодичностью в 6 месяцев.
«Тарифы на исходящие звонки будут снижены на 25%, а к 2021 году это снижение составит 30%. Тарифы на входящие звонки снизятся примерно на 40% с 1 января 2020 года, и к январю 2021 года составят 45%. Снижение будет периодическим», - сказал Баграмян.
По его словам, тариф на передачу данных и доступ в интернет будет снижен на 50%. Стоимость смс-сообщений снизится примерно на 65%, с 1 января 2021 года произойдет снижение на 75%.
Ранее министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян заявил, что в 2020 году в Республике Арцах будет отменена монополия, действующая в сфере телекоммуникаций, и в НКР появится второй оператор связи. «У нас будет защищенное соединение в приграничной зоне и фактическая ликвидация роуминга между Арцахом и Арменией», - заявил Маилян.
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Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
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