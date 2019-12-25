В 2020 году стоимость входящих звонков из Армении в Арцах снизится на 40%

PanARMENIAN.Net - С 1 января 2020 года тарифы на роуминг для мобильной связи между Арцахом и Арменией будут снижаться. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.

По его словам, снижение будет происходить периодичностью в 6 месяцев.

«Тарифы на исходящие звонки будут снижены на 25%, а к 2021 году это снижение составит 30%. Тарифы на входящие звонки снизятся примерно на 40% с 1 января 2020 года, и к январю 2021 года составят 45%. Снижение будет периодическим», - сказал Баграмян.

По его словам, тариф на передачу данных и доступ в интернет будет снижен на 50%. Стоимость смс-сообщений снизится примерно на 65%, с 1 января 2021 года произойдет снижение на 75%.

Ранее министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян заявил, что в 2020 году в Республике Арцах будет отменена монополия, действующая в сфере телекоммуникаций, и в НКР появится второй оператор связи. «У нас будет защищенное соединение в приграничной зоне и фактическая ликвидация роуминга между Арцахом и Арменией», - заявил Маилян.