МИД Арцаха: Родственники азербайджанских диверсантов и армянских заложников смогут навестить их

МИД Арцаха: Родственники азербайджанских диверсантов и армянских заложников смогут навестить их
25 декабря 2019 - 16:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Родственники азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, и армянских заложников, содержащихся в Азербайджане, смогут навестить их. Об этом заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян в интервью армянской службе Радио «Свобода».

«В настоящее время ведутся переговоры о том, что родственники азербайджанских диверсантов, задержанных в Арцахе, и армянских заложников в Азербайджане, вскоре смогут совершить взаимные визиты и навестить своих заключенных родственников», - отметил он.

Как отметил Маилян, переговоры по гуманитарной акции находятся на заключительном этапе, официальный Степанакерт уже дал свое согласие.

«С нашей стороны есть согласие, остается, чтобы было желание самих родственников, и мне кажется, что и это мероприятие можно реализовать», - добавил он.

В Арцахе за совершенные тяжкие преступления отбывают наказание азербайджанские диверсанты Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев. В Азербайджане в заключении находятся пленные граждане Армении Арсен Багдасарян, Карен Казарян, Араик Казарян.

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