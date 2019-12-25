Зурабишвили: Грузия должна согласовать границы с Арменией и Азербайджаном
25 декабря 2019 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Для того, чтобы до конца состояться как государство, Грузии необходимо определить все спорные участки границы. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью программе «Свободное видение» на Общественном телевидении страны.
Президент акцентировала внимание на пограничных участках, не согласованных с соседями - Арменией и Азербайджаном. По словам президента, хотя комиссии работали в этом направлении и достигли определенного этапа, затем процесс остановился, пишет «Новости-Грузия».
«Непонятно, почему мы не должны завершить этот процесс между нашими дружественными странами. Именно так и было в связи с официальными соглашениями с президентами обеих стран, что наши комиссии должны начать работать в этом направлении, что, фактически, происходит сейчас, и что является необходимым», - заявила Зурабишвили.
Президент отметила, что ожидает установления согласованной границы в результате переговорного процесса.
«То, что будет результатом переговоров, это будет граница, о которой мы договоримся. Я сейчас не могу вам сказать и будет неправильно говорить, что она должна проходить тут или там, но это является обязательным этапом для нашего государства и будущего, иного мнения нет», - заявила Саломе Зурабишвили.
Очередная встреча комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы намечена в Тбилиси на начало 2020 года.
Граница между Грузией и Азербайджаном была установлена в 1921 году, после советизации Грузии. Именно тогда большевики уступили Азербайджану территорию, на которой расположена часть уникального средневекового монастырского комплекса Давид-Гареджи. Всего в комплексе 16 монастырей. На территории Азербайджана оказолсь три памятника - Бертубани, Удабно и Чичхитури.
Ситуация вокруг монастыря Давид-Гареджи обострилась в конце апреля 2019 года, когда азербайджанские пограничники вновь на несколько дней перекрыли путь к монастырю Удабно, расположенному на подконтрольной Азербайджану территории. Это произошло после первого визита в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая публично заявила в Баку о необходимости завершить процедуру демаркации между двумя странами.
7 октября Азербайджан открыл пограничную заставу «Кешикчи гала» на границе с Грузией, на территории, где расположены здания монастырского комплекса Давид-Гареджи. Эти памятники азербайджанские историки называют «Кешикчидаг» и считают их памятниками Кавказской Албании.
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