Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в Рио

PanARMENIAN.Net - Армянский тяжелоатлет, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Симон Мартиросян в январе 2020 года может получить олимпийскую золотую медаль. Об этом заявил главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян.

«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.

Симон Мартиросян на Олимпийских играх в Рио занял второе место с результатом 417 кг в двоеборье.