Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в Рио
25 декабря 2019 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский тяжелоатлет, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Симон Мартиросян в январе 2020 года может получить олимпийскую золотую медаль. Об этом заявил главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
Симон Мартиросян на Олимпийских играх в Рио занял второе место с результатом 417 кг в двоеборье.
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