СМИ: США сделали упор на помощи союзникам в Средиземноморье против Турции
26 декабря 2019 - 10:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские законодатели, стремясь противостоять Турции, сосредоточились на поддержке таких партнеров в Средиземноморье, как Израиль, Греция и Кипр. К такому выводу пришла газета The Hill.
Ранее американский Конгресс одобрил, а президент страны Дональд Трамп подписал пакет законов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. Как поясняет издание, документ направлен, в частности, на то, чтобы сделать США «ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики», пишет ТАСС.
Кроме того, в числе одобренных мер - укрепление связей с Грецией в военной сфере, а также снятие эмбарго на поставки вооружений Кипру. «Снимая эмбарго на поставки оружия Кипру и предоставляя необходимую военную помощь Греции, этот закон обеспечивает комплексный подход к стабильности основных региональных партнеров», - заявил сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).
Как поясняет The Hill, пакет законопроектов был принят на фоне обвинений в нарушении воздушного пространства, часто звучащих со стороны Афин в адрес Анкары, а также недавнего подписания ливийским Правительством национального согласия (ПНС) и Турцией меморандума о взаимопонимании, который, помимо прочего, касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Документ ранее раскритиковали Египет, Греция и Кипр, не нашел он поддержки и в Евросоюзе.
«Во все более нестабильном регионе, когда Турция решительно делает поворот в сторону от Запада, партнерство Греции, Кипра и Израиля с США особенно своевременно», - заявил конгрессмен Гас Билиракис (республиканец от штата Флорида).
В середине декабря министр обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией. В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщила, что вашингтонская администрация опасается, что наращивание давления на Анкару может сблизить ее с Москвой, однако все равно намерена ввести санкции против Турции в связи с приобретением ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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