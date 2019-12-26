Сирия подаст иск против США за разграбление нефтяных ресурсов

PanARMENIAN.Net - Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.

Как отметила советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан телеканалу Al Mayadeen, сирийские власти хотят освободить территорию и нефтяные месторождения страны от присутствия Соединенных Штатов, которые нарушают суверенитет страны. Она назвала заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что его войска «охраняют» нефть Сирии, бездоказательными, пишет «Российская газета».

Как сообщалось ранее, защищать источники углеводородного сырья американцы намерены не столько от международных террористов, сколько от официального Дамаска, а также, по словам министра обороны США Марка Эспера, от России.