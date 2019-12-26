В ORSIS заявили о присвоении подаренных компанией образцов сотрудниками МО РА

PanARMENIAN.Net - В российской оружейной компании ORSIS («Промтехнология») заявили, что до компании доходят сообщения о присвоении подаренных ими образцов чиновниками министерства обороны Армении. Об этом сообщил официальный представитель предприятия.

При этом в ORSIS также видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении, пишет РИА Новости.

ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как «немотивированное». По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

По словам представителя компании, в ситуации с сорванным тендером к концу года «заметен определенный прогресс».

«Так, решением суда ORSIS исключили из черного списка поставщиков. Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике, которая является нашим давним партнером, современное и качественное оружие», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в армянских СМИ появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.

«В компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание. До сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече. До компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства», - добавил представитель компании.

В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян не прокомментировал слова представителя ORSIS, отметив, что по этому случаю возбуждено уголовное дело.