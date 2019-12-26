В ORSIS заявили о присвоении подаренных компанией образцов сотрудниками МО РА
26 декабря 2019 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В российской оружейной компании ORSIS («Промтехнология») заявили, что до компании доходят сообщения о присвоении подаренных ими образцов чиновниками министерства обороны Армении. Об этом сообщил официальный представитель предприятия.
При этом в ORSIS также видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении, пишет РИА Новости.
ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как «немотивированное». По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.
По словам представителя компании, в ситуации с сорванным тендером к концу года «заметен определенный прогресс».
«Так, решением суда ORSIS исключили из черного списка поставщиков. Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике, которая является нашим давним партнером, современное и качественное оружие», - сказал собеседник агентства.
По его словам, в армянских СМИ появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.
«В компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание. До сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече. До компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства», - добавил представитель компании.
В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян не прокомментировал слова представителя ORSIS, отметив, что по этому случаю возбуждено уголовное дело.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
Последние новости
Президент Ирака подал в отставку: Протесты продолжаются с октября Прошение о прекращении полномочий он подал в парламент. В документе говорится, что Салех хочет уйти из-за продолжительных протестов в стране
Рубинян: Период осмотрительности в армяно-российских отношениях преодолен «Начальный период осмотрительности в армяно-российских отношениях после революции полностью закончился», - сказал Рубен Рубинян
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие Из-за этого инцидента Биньямин Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие.
Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года В голосовании участвовали аккредитованные в министерстве журналисты, главные тренеры, а также общественность – посредством SMS-голосования.