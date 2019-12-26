В ORSIS заявили о присвоении подаренных компанией образцов сотрудниками МО РА

В ORSIS заявили о присвоении подаренных компанией образцов сотрудниками МО РА
26 декабря 2019 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В российской оружейной компании ORSIS («Промтехнология») заявили, что до компании доходят сообщения о присвоении подаренных ими образцов чиновниками министерства обороны Армении. Об этом сообщил официальный представитель предприятия.

При этом в ORSIS также видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении, пишет РИА Новости.

ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как «немотивированное». По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

По словам представителя компании, в ситуации с сорванным тендером к концу года «заметен определенный прогресс».

«Так, решением суда ORSIS исключили из черного списка поставщиков. Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике, которая является нашим давним партнером, современное и качественное оружие», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в армянских СМИ появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.

«В компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание. До сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече. До компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства», - добавил представитель компании.

В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян не прокомментировал слова представителя ORSIS, отметив, что по этому случаю возбуждено уголовное дело.

Ссылки по теме:
http://ria.ru/20191226/1562862686.html
 Самое значимое
Сенат США принял резолюцию о Геноциде армянСенат США принял резолюцию о Геноциде армян
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Палата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕСПалата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕС
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
Епископ Саак Машалян избран армянским патриархом КонстантинопольскимЕпископ Саак Машалян избран армянским патриархом Константинопольским
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Армения проголосовала против резолюции ООН по КрымуАрмения проголосовала против резолюции ООН по Крыму
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
Палата представителей США признала Геноцид армян
Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Президент Ирака подал в отставку: Протесты продолжаются с октября Прошение о прекращении полномочий он подал в парламент. В документе говорится, что Салех хочет уйти из-за продолжительных протестов в стране
Рубинян: Период осмотрительности в армяно-российских отношениях преодолен «Начальный период осмотрительности в армяно-российских отношениях после революции полностью закончился», - сказал Рубен Рубинян
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие Из-за этого инцидента Биньямин Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие.
Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года В голосовании участвовали аккредитованные в министерстве журналисты, главные тренеры, а также общественность – посредством SMS-голосования.