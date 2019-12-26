Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года

PanARMENIAN.Net - Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении подвело итоги голосования, в результате которого определились 10 лучших спортсменов Армении 2019 года.

Так, в списке 10 лучших спортсменов РА: Артур Алексанян – греко-римская борьба, Рубен Алексанян – тяжелая атлетика, Артур Аветисян – гимнастика, Ованнес Бачков – бокс, Славик Галстян – греко-римская борьба, Тигран Киракосян – самбо, Арсен Арутюнян – вольная борьба, Симон Мартиросян – тяжелая атлетика, Гор Минасян – тяжелая атлетика, Акоп Мкртчян – тяжелая атлетика.

В голосовании участвовали аккредитованные в министерстве журналисты, главные тренеры, а также общественность – посредством SMS-голосования.

В голосовании участвовали 33 представителя федерации, и 16 журналистов.