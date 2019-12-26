Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года
26 декабря 2019 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении подвело итоги голосования, в результате которого определились 10 лучших спортсменов Армении 2019 года.
Так, в списке 10 лучших спортсменов РА: Артур Алексанян – греко-римская борьба, Рубен Алексанян – тяжелая атлетика, Артур Аветисян – гимнастика, Ованнес Бачков – бокс, Славик Галстян – греко-римская борьба, Тигран Киракосян – самбо, Арсен Арутюнян – вольная борьба, Симон Мартиросян – тяжелая атлетика, Гор Минасян – тяжелая атлетика, Акоп Мкртчян – тяжелая атлетика.
В голосовании участвовали аккредитованные в министерстве журналисты, главные тренеры, а также общественность – посредством SMS-голосования.
В голосовании участвовали 33 представителя федерации, и 16 журналистов.
Самое значимое
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
К таким выводам пришли участники международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Испания, Франция и США
«Рома» выиграла со счетом 3:1.
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