Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие
26 декабря 2019 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолеты ВВС Израиля в ночь на 26 декабря нанесли удары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю. Об этом сообщается в микроблоге Twitter армии Израиля.

Ранее палестинские радикалы выпустили ракету в направлении израильской территории, однако она была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В приграничных населенных пунктах Израиля, а также в городе Ашкелон были слышны сирены воздушной тревоги, пишет Deutsche Welle.

Как сообщает израильское телевидение, из-за инцидента было прервано предвыборное мероприятие, которое проводил в Ашкелоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 70-летний политик был вынужден на некоторое время спуститься в бомбоубежище.

21 ноября министерство юстиции Израиля заявило, что Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Если политика признают виновным во взяточничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 26 декабря будет выбран новый председатель консервативной партии «Ликуд», которой сейчас руководит 70-летний премьер. Нетаньяху может быть переизбран, несмотря на то, что его позиции ослабли после коррупционного скандала и двух неудачных попыток сформировать правительство. На 2 марта в Израиле вновь намечены досрочные парламентские выборы.

Между тем, новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами наблюдается после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Атта. Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

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Deutsche Welle: ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
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