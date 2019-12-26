Рубинян: Период осмотрительности в армяно-российских отношениях преодолен
26 декабря 2019 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Период осмотрительности в армяно-российских отношениях преодолен. Об этом заявил на брифинге председатель постоянной парламентской комиссии РА по внешним связям, депутат фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян.
«Начальный период осмотрительности в армяно-российских отношениях после революции полностью закончился», - сказал Рубен Рубинян, подводя итоги года, пишет Aysor.am.
Сославшись на своего российского коллегу Константина Косачева, Рубинян отметил, что можно констатировать - после бархатной революции армяно-российские отношения не пострадали, а еще больше развились
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