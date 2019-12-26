Президент Ирака подал в отставку: Протесты продолжаются с октября

PanARMENIAN.Net - Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку.

Прошение о прекращении полномочий он подал в парламент. В документе говорится, что Салех хочет уйти из-за продолжительных протестов в стране. «Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа», — написал он. Салех отметил, что его решение также продиктовано неспособностью договориться о кандидатуре нового премьер-министра, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее стало известно, что парламент Ирака согласился с требованиями протестующих и принял новый закон о выборах. Согласно документу, депутатов можно будет выбрать не только из партийных списков, как это было раньше. Кроме того, каждый член правительства будет представлять определенный избирательный округ; ранее это делали целые группы парламентариев.

Демонстрации в Ираке продолжаются с октября. Люди добиваются роспуска парламента — Совета представителей Ирака — и проведения новых выборов. Однако законодатели отвергали возможность роспуска до принятия нового закона.

Премьер-министр Абдул Махди ранее уже обещал трудоустройство всем, у кого есть образование. Он также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственным контрактам.

Салех занимал президентский пост с октября 2018 года, до этого он возглавлял правительство Ирака. В его обязанности входила ратификация договоров и законов, помилование заключенных и командование вооруженными силами страны.