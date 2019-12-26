Ереван - в списке самых популярных авианаправлений для россиян

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в список самых востребованных зарубежных авианаправлений для российских туристов. Об этом сообщает туристический сервис Aviasales, аналитики которого изучили бронирования авиабилетов с вылетом в период с 28 по 31 декабря.

Так, среди зарубежных направлений спросом пользуются, помимо Еревана, также Стамбул, Кишинев, Прага, Минск и Баку, пишет «Интерфакс-Туризм».

Всего в исследовании учитывались перелеты по 400 маршрутам.