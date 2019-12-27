Путин поздравил президента Армении с Новым годом
27 декабря 2019 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в честь Нового года и Рождества своему армянскому коллеге Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
Я убежден, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также партнерское взаимодействие в процессе евразийской интеграции исходят из интересов наших народов, соответствуют безопасности и стабильности в регионе»,- говорится в послании.
Путин пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а армянскому народу – счастья и благосостояния.
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«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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