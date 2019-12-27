Путин поздравил президента Армении с Новым годом

Путин поздравил президента Армении с Новым годом
27 декабря 2019 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в честь Нового года и Рождества своему армянскому коллеге Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.

Я убежден, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также партнерское взаимодействие в процессе евразийской интеграции исходят из интересов наших народов, соответствуют безопасности и стабильности в регионе»,- говорится в послании.

Путин пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а армянскому народу – счастья и благосостояния.

 Самое значимое
ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС законСенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследованияРПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабряГлавы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабря
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Кочарян вновь арестован
Пашинян - Зеленскому: В отношениях Армении и Украины существует значительный потенциал
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне
Пашинян: Резолюция, признающая Геноцида армян - мощный шаг на пути к исторической справедливости
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Черногории хотят передать в собственность государства церковные объекты: Священники протестуют Всего в парламенте 27 декабря задержали от 22 до 24 человек. В самом здании в момент принятия закона распылили слезоточивый газ.
Российские Су-30 уже в Армении (видео) «Наше главное достижение года - многофункциональные современные истребители Су-30СМ», - говорится в сообщении.
В Казахстане разбился пассажирский самолет: Погибли 15 человек На взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора
Ереван - в списке самых популярных авианаправлений для россиян Так, среди зарубежных направлений спросом пользуются, помимо Еревана, также Стамбул, Кишинев, Прага, Минск и Баку