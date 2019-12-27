Путин поздравил президента Армении с Новым годом

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в честь Нового года и Рождества своему армянскому коллеге Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.

Я убежден, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также партнерское взаимодействие в процессе евразийской интеграции исходят из интересов наших народов, соответствуют безопасности и стабильности в регионе»,- говорится в послании.

Путин пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а армянскому народу – счастья и благосостояния.