В Казахстане разбился пассажирский самолет: Погибли 15 человек
27 декабря 2019 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. На взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора, пишут «Ведомости».
На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, погибли 15 человек, в том числе капитан воздушного судна. Об этом сообщил журналистам руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев. Спасательные работы продолжаются.
Пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о 60 выживших. За медицинской помощью обратились 66 пассажиров, 50 из них госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в основном получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей.
Здание, в которое врезался самолет, было пустым, сообщил департамент Алма-Аты по чрезвычайным ситуациям. Это был недостроенный дом.
Разбившемуся самолету Fokker-100 было 23 года, свидетельствуют данные Flightradar24. Полеты самолетов данного типа временно прекращены. Деятельность авиакомпании Bek Air после крушения также была приостановлена до выяснения обстоятельств.
Для расследования авиакатастрофы создана правительственная комиссия, в которую вошли министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и представители других госорганов.
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